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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Летом Далот работал с личным тренером, чтобы впечатлить тен Хага

26 Октября 2022 • 15:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Стало известно, как защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот готовился к нынешнему сезону.

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, часть своего летнего отпуска португальский футболист провёл, работая над своей скоростью и ловкостью с личным тренером, диетологом и физиотерапевтом. Отмечается, что 23-летний игрок очень хотел произвести впечатление на главного тренера команды Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Далот провёл в составе «красных дьяволов» 15 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета «Манчестер Юнайтед» футболист защищает с лета 2018 года. Ранее сообщалось, что интерес к португальскому защитнику проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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