Летом Далот работал с личным тренером, чтобы впечатлить тен Хага

Стало известно, как защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот готовился к нынешнему сезону.

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, часть своего летнего отпуска португальский футболист провёл, работая над своей скоростью и ловкостью с личным тренером, диетологом и физиотерапевтом. Отмечается, что 23-летний игрок очень хотел произвести впечатление на главного тренера команды Эрика тен Хага во время предсезонной подготовки.

В текущем сезоне Далот провёл в составе «красных дьяволов» 15 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета «Манчестер Юнайтед» футболист защищает с лета 2018 года. Ранее сообщалось, что интерес к португальскому защитнику проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».