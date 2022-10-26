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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан пропустит все матчи «МЮ» до чемпионата мира

26 Октября 2022 • 20:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
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30.10 19:15

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пропустит все оставшиеся игры «красных дьяволов» до катарского чемпионата мира.

По информации BBC, чемпион мира пропустит шесть матчей, включая три встречи Английской премьер-лиги, две поединка Лиги Европы и игру Кубка лиги против «Фулхэма». Из-за надрыва мышц задней поверхности бедра, полученного в недавней встрече с «Челси», Варан рискует пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.

В текущей кампании Рафаэль провёл 11 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед» в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции Чм-2022 Рафаэль Варан
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕСТ ХЭМ
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