Варан пропустит все матчи «МЮ» до чемпионата мира

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пропустит все оставшиеся игры «красных дьяволов» до катарского чемпионата мира.

По информации BBC, чемпион мира пропустит шесть матчей, включая три встречи Английской премьер-лиги, две поединка Лиги Европы и игру Кубка лиги против «Фулхэма». Из-за надрыва мышц задней поверхности бедра, полученного в недавней встрече с «Челси», Варан рискует пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует уже 20 ноября.

В текущей кампании Рафаэль провёл 11 матчей в футболке «Манчестер Юнайтед» в рамках всех состязаний.

