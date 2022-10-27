Эриксен: «Люди думали, что «МЮ» ждут неудачи, но мы намерены бороться за попадание в Лигу чемпионов»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о целях команды на сезон.

«Из-за результата матча с «Брентфордом» в начале сезона [0:4] многие подумали, что «Манчестер Юнайтед» снова будет испытывать неудачи, но мы одержали ряд побед и поднялись в таблице. Посмотрим, насколько стабильно команда будет выступать на дистанции всего сезона. Мы хотим финишировать как можно выше и попасть в зону Лиги чемпионов», – отметил датский полузащитник.

Кристиан Эриксен перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом в качестве свободного агента, а ранее защищал цвета всё того же «Брентфорда».