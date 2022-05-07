Алиссон: «Отлично, когда можешь бороться за все трофеи»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал, что его команде нравится бороться за все трофеи в нынешнем сезона. Бразилец отметил, что ему всегда было бы приятно находиться в таком положении.

«Отлично, когда можешь бороться за все трофеи. Всегда здорово находиться в таком положении. Это всё, чего мы хотим, борьба за каждый титул и каждое соревнование. Это то, что меня очень волнует. Это приводит в восторг всех, кто играет в футбол», – цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что в этом сезоне «Ливерпуль» уже выиграл Кубок лиги. Скоро команде предстоит сыграть в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов. Также мерсисайдцы продолжают борьбу в АПЛ.