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Милнер: «Не буду смотреть матч «Манчестер Сити» против «Лидса»

30 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
Через 1 ч. 31 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после минимальной победы в чемпионате Англии над «Ньюкаслом» рассказал о своих ожиданиях от матча между «Манчестер Сити» и «Лидсом». Напомним, что англичанин ранее выступал за обе команды.

«Я не буду смотреть матч «Манчестер Сити» против «Лидса» по очевидным причинам. Я надеюсь, что «Лидс» справится, но мне нужно отдохнуть после тяжёлого матча», – сказал Милнер после матча с «Ньюкаслом».

Напомним, что Милнер является воспитанником «Лидса». За «Манчестер Сити» англичанин выступал перед переходом в «Ливерпуль» в 2015 году. Джеймс также успел поиграть за «Ньюкасл», который сегодня обыграла команда Клоппа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Манчестер Сити Джеймс Милнер
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 6.80 4.90 1.45
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Идет 45 минута Астон Вилла 1:0 Норвич 1.53 4.40 6.20
Идет 45 минута Уотфорд 1:0 Бёрнли 2.42 3.30 3.10
Идет 45 минута Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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Милнер: «Не буду смотреть матч «Манчестер Сити» против «Лидса»
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