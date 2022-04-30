Милнер: «Не буду смотреть матч «Манчестер Сити» против «Лидса»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после минимальной победы в чемпионате Англии над «Ньюкаслом» рассказал о своих ожиданиях от матча между «Манчестер Сити» и «Лидсом». Напомним, что англичанин ранее выступал за обе команды.

«Я не буду смотреть матч «Манчестер Сити» против «Лидса» по очевидным причинам. Я надеюсь, что «Лидс» справится, но мне нужно отдохнуть после тяжёлого матча», – сказал Милнер после матча с «Ньюкаслом».

Напомним, что Милнер является воспитанником «Лидса». За «Манчестер Сити» англичанин выступал перед переходом в «Ливерпуль» в 2015 году. Джеймс также успел поиграть за «Ньюкасл», который сегодня обыграла команда Клоппа.