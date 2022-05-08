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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на квадрупл

08 Мая 2022 • 14:39 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поединка в лондонским «Тоттенхэмом» (1:1) в рамках очередного тура английской Премьер-лиги.

«Команде не хватило удачи, но мы продолжим свой путь. Усталости не было, просто не хватило точности при завершении. Квадрупл? Он маловероятен. Не просто так его пока никто не смог оформить в Англии», - приводит слова немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, что «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок лиги. Мерсисайдцы продолжают борьбу за победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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