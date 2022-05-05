«Ливерпуль» может потратить 60 миллионов евро на двух игроков «Хоффенхайма»

«Ливерпуль» ближайшим летом может пополнить свои ряды двумя футболистами немецкого «Хоффенхайма». Речь идёт о полузащитнике Кристофе Баумгартнере, а также о защитнике Давиде Рауме. По информации от Bild, команда Юргена Клоппа может потратить на этих футболистов 60 миллионов евро.

Раум и Баумгартнер проводят хороший сезон в «Хоффенхайме», помогая своей команде идти на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Ранее в услугах футболистов были заинтересованы и другие европейские топ-клубы.

Напомним, что в последний раз «Ливерпуль» покупал игрока у «Хоффенхайма» в 2015 году. Тогда мерсисайдцы приобрели у немцев нападающего Роберто Фирмино, который стоил клубу 40 миллионов евро.