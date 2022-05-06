Салах: «Я не нападающий, а вингер»

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей позиции на поле. Египтянин объяснил, что является правым вингером, но никак не нападающим, коим многие его называют в силу большой результативности.

«Я не нападающий. Меня нельзя назвать форвардом, потому что я выступаю на позиции вингера. Я не играю девятку, я играю вингера. Есть большая разница между игрой на фланге и в центре. Люди считают меня нападающим, но они не должны так меня называть, потому что я вингер», – сказал Салах в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что недавно Салах был объявлен лучшим футболистом сезона в чемпионате Англии по версии журналистов.