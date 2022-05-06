Силва подтвердил, что Карвалью, скорее всего, покинет «Фулхэм»

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Фабиу Карвалью, который летом, скорее всего, на правах свободного агента присоединится к «Ливерпулю».

«Скорее всего, Карвалью покинет команду. Вы знаете, как я люблю этого парня, мне не нужно повторять снова. Как и руководство, я хотел бы сохранить Карвалью в команде на следующий сезон. Тем не менее, такова жизнь и таков футбол», – сказал Силва на пресс-конференции.

Напомним, что недавно «Фулхэм» оформил возвращение в Английскую премьер-лигу. Карвалью в этом сезоне Чемпионшипа отметился 11 забитыми голами.