Карвалью о переходе в «Ливерпуль»: «Посмотрим, что произойдёт»

Нападающий лондонского «Фулхэма» Фабиу Карвалью прокомментировал слухи о переходе в «Ливерпуль». Напомним, что трансфер футболиста в мерсисайдский клуб сорвался прошлой зимой, когда стороны не смогли оформить необходимые документы до дедлайна.

«Посмотрим, что произойдёт. Я просто стараюсь по максимуму насладиться моментом. Я никогда не смогу достаточно отблагодарить болельщиков. Давайте посмотрим, что произойдёт», – сказал Карвалью после матча с «Лутоном», в котором «Фулхэм» разгромил соперника со счётом 7:0 и обеспечил себе золото Чемпионшипа.

В этом сезоне Фабио Карвалью забил 11 голов и отдал 7 голевых передач в Чемпионшипе.