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Карвалью о переходе в «Ливерпуль»: «Посмотрим, что произойдёт»

03 Мая 2022 • 18:42 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Фулхэм
2.05 3.65 3.40
07.05 14:30

Нападающий лондонского «Фулхэма» Фабиу Карвалью прокомментировал слухи о переходе в «Ливерпуль». Напомним, что трансфер футболиста в мерсисайдский клуб сорвался прошлой зимой, когда стороны не смогли оформить необходимые документы до дедлайна.

«Посмотрим, что произойдёт. Я просто стараюсь по максимуму насладиться моментом. Я никогда не смогу достаточно отблагодарить болельщиков. Давайте посмотрим, что произойдёт», – сказал Карвалью после матча с «Лутоном», в котором «Фулхэм» разгромил соперника со счётом 7:0 и обеспечил себе золото Чемпионшипа.

В этом сезоне Фабио Карвалью забил 11 голов и отдал 7 голевых передач в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Фабиу Карвалью
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