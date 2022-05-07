Митрович: «Мечтаю играть рядом с де Брёйне»

Нападающий лондонского «Фулхэма» Александар Митрович рассказал о футболисте, с которым мечтал бы выступать в одной команде. Выбор форварда сборной Сербии пал на полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

«Игрок, с которым я мечтал бы выступать в одной команде? Очевидно, что де Брёйне. Каждый нападающий мечтает играть рядом с ним. Лично для меня это является мечтой», – сказал Митрович в интервью официальному сайту «Фулхэма».

Напомним, что в этом сезоне Митрович забил 43 гола в Чемпионшипе и побил рекорд турнира по количеству забитых мячей за один сезон. Во многом благодаря статистике серба «Фулхэм» сумел вернуться в АПЛ спустя год после вылета.