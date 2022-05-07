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Англия. Чемпионшип

Митрович: «Мечтаю играть рядом с де Брёйне»

07 Мая 2022 • 16:58 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
4:0
Фулхэм
окончен

Нападающий лондонского «Фулхэма» Александар Митрович рассказал о футболисте, с которым мечтал бы выступать в одной команде. Выбор форварда сборной Сербии пал на полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

«Игрок, с которым я мечтал бы выступать в одной команде? Очевидно, что де Брёйне. Каждый нападающий мечтает играть рядом с ним. Лично для меня это является мечтой», – сказал Митрович в интервью официальному сайту «Фулхэма».

Напомним, что в этом сезоне Митрович забил 43 гола в Чемпионшипе и побил рекорд турнира по количеству забитых мячей за один сезон. Во многом благодаря статистике серба «Фулхэм» сумел вернуться в АПЛ спустя год после вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович Кевин де Брёйне
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окончен Шеффилд Юнайтед 4:0 Фулхэм 2.18 3.40 3.15
окончен Дерби 0:1 Кардифф Сити 2.23 3.45 3.05
окончен Бирмингем 1:2 Блэкберн 2.60 3.30 2.60
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