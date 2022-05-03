Президент «Фулхэма»: «Мы хотели сохранить Карвалью»

Президент лондонского «Фулхэма» Тони Хан прокомментировал возможный уход нападающего Фабиу Карвалью, который летом наверняка присоединится к «Ливерпулю». Руководитель отметил, что сделка с мерсисайдцами стала очень выгодной для «дачников».

«Мы бы очень хотели сохранить Карвалью, но в итоге мы заключили очень выгодную сделку для клуба», – цитирует президента итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Источник также отмечает, что сумма сделки между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» составила 5 миллионов фунтов. Также «дачники» могут получить 2,7 миллиона в качестве бонусов.

Напомним, что зимой переход Карвалью в «Ливерпуль» сорвался из-за того, что стороны не успели заключить сделку в дедлайн.