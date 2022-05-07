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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте закрывает золотую интригу АПЛ? «Ливерпуль» чуть не проиграл «Тоттенхэму» на своём поле

07 Мая 2022 • 23:39 Комментировать (3)
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
окончен

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Тоттенхэм».

Протокол игры  
Ливерпуль 1:1Тоттенхэм
  56'Сон Хынмин (0:1)
(1:1) Диас Луис74'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю  64' (Цимикас Костас (  64'   69') Хендерсон Джордан  65' (Жота Диогу (  65') Фабиньо Энрике   80'  88' (Кейта Наби (  88') Алькантара ТьягоСалах МохамедМане СадиоДиас Луис
Запасные: Гомес ДжоМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинДжонс КёртисОриги ДивокМатип Жоэль
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис Бен   53'Эмерсон ЖуниорБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон Райан   70'  78' (Санчес Давинсон (  78') Кулушевски Деян  85' (Уинкс Гарри (  85') Кейн ГарриСон Хынмин
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиКрэйг МэттьюБергвейн СтевенРодон ДжоСкарлетт ДейнЛукас Моура
07 мая. Стадион "Энфилд".

 

Ох, продолжается эта умопомрачительная чемпионская гонка в АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - два суперклуба, которые уже вошли в историю, и всё меньше у них времени выяснить, кто же станет сильнейшей командой Англии сезона-2021/22. Уже по традиции начинает тур «Ливерпуль», имея шанс подвинуть «горожан» с первой строчки. Но в этот раз с соперником не повезло - «Тоттенхэм» при Антонио Конте способен на сюрпризы, пусть и нестабилен пока.

Юрген Клопп с первых минут выпустил Луиса Диаса, перевернувшего полуфинал с «Вильярреалом». Компанию ему ожидаемо составили Мо Салах и Садио Мане. У Антонио Конте впереди организовался огненный дуэт форвардов Гарри Кейн – Сон Хынмин, всё это при активной поддержке Деяна Кулушевски. И как раз шведский полузащитник разогнал первую в матче опасную атаку. Прорвался по левому флангу Кулушевски, опасно прострелил. Алиссон мяч выбил, но аккурат на Бентанкура, так что пришлось бразильцу второй раз отводить угрозу.

И если Алиссон ожидал удар Родриго, то Льорис чуть не получил подлянку от Сессеньона. На исходе получаса игры Райан вдруг решил скинуть мяч под перекладину собственных ворот – Уго был весь в игре, сумел нейтрализовать угрозу даже под прессом Салаха. А под конец нулевого тайма «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» решили разбудить слегка заскучавших болельщиков звоном каркаса ворот.

Роберстон аккуратно навесил, ван Дейк в стиле самого мощного тарана продавил двух оппонентов и пробил в перекладину. Уго Льорис тут не спасал. «Тоттенхэм» тоже ответил ударом в каркас, но там, казалось, Алиссон ситуацию контролировал. Метров с 25 приложился Пьер-Эмиль Хёйбьерг и мяч под сопровождение бразильским голкипером врезался в штангу ворот «Ливерпуля». Такое вялое течение игры было на руку «Тоттенхэму», «шпоры» почуяли, что красные устали, не так заряжены. И открыли счёт на исходе часа игрового времени.

Атаку начал Уго Льорис, забросив на Кулушевски. Деян сыграл на Кейна, Гарри развернулся и покатил на ход Сессеньону, а прострел Райана ударом метров с пяти завершил Сон Хынмин – 0:1. Прекрасно разыгранная комбинация заставила «Ливерпуль» проснуться, но Диас уже был на поле, а выход Жоты вместо Хендерсона не возымел похожего эффекта. Старался Юрген Клопп, изменил схему, но уставший «Ливерпуль» никак не мог взломать оборону Антонио Конте. На один гол красные всё-таки наиграли, а забил его (даже как-то ожидаемо) Луис Диас.

Колумбиец сместился с левого края к центру, пробил из-за пределов штрафной площади, а мяч рикошетом о ногу Бентанкура изменил траекторию, поймав Льориса на противоходе – 1:1. Ничья на «Энфилде» поднимает «Ливерпуль» на первую строчку, но теперь при равенстве очков у «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отличная возможность для чемпионского рывка.

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Тоттенхэм Ливерпуль
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окончен Бёрнли 1:3 Астон Вилла 3.00 3.25 2.45
окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 4.90 9.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.20 3.45 3.30
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.60 4.05 5.70
окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.85 3.35 2.50
окончен Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 1.45 4.90 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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