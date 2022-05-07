Конте закрывает золотую интригу АПЛ? «Ливерпуль» чуть не проиграл «Тоттенхэму» на своём поле

В матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Тоттенхэм».

Ох, продолжается эта умопомрачительная чемпионская гонка в АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - два суперклуба, которые уже вошли в историю, и всё меньше у них времени выяснить, кто же станет сильнейшей командой Англии сезона-2021/22. Уже по традиции начинает тур «Ливерпуль», имея шанс подвинуть «горожан» с первой строчки. Но в этот раз с соперником не повезло - «Тоттенхэм» при Антонио Конте способен на сюрпризы, пусть и нестабилен пока.

Юрген Клопп с первых минут выпустил Луиса Диаса, перевернувшего полуфинал с «Вильярреалом». Компанию ему ожидаемо составили Мо Салах и Садио Мане. У Антонио Конте впереди организовался огненный дуэт форвардов Гарри Кейн – Сон Хынмин, всё это при активной поддержке Деяна Кулушевски. И как раз шведский полузащитник разогнал первую в матче опасную атаку. Прорвался по левому флангу Кулушевски, опасно прострелил. Алиссон мяч выбил, но аккурат на Бентанкура, так что пришлось бразильцу второй раз отводить угрозу.

И если Алиссон ожидал удар Родриго, то Льорис чуть не получил подлянку от Сессеньона. На исходе получаса игры Райан вдруг решил скинуть мяч под перекладину собственных ворот – Уго был весь в игре, сумел нейтрализовать угрозу даже под прессом Салаха. А под конец нулевого тайма «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» решили разбудить слегка заскучавших болельщиков звоном каркаса ворот.

Роберстон аккуратно навесил, ван Дейк в стиле самого мощного тарана продавил двух оппонентов и пробил в перекладину. Уго Льорис тут не спасал. «Тоттенхэм» тоже ответил ударом в каркас, но там, казалось, Алиссон ситуацию контролировал. Метров с 25 приложился Пьер-Эмиль Хёйбьерг и мяч под сопровождение бразильским голкипером врезался в штангу ворот «Ливерпуля». Такое вялое течение игры было на руку «Тоттенхэму», «шпоры» почуяли, что красные устали, не так заряжены. И открыли счёт на исходе часа игрового времени.

Атаку начал Уго Льорис, забросив на Кулушевски. Деян сыграл на Кейна, Гарри развернулся и покатил на ход Сессеньону, а прострел Райана ударом метров с пяти завершил Сон Хынмин – 0:1. Прекрасно разыгранная комбинация заставила «Ливерпуль» проснуться, но Диас уже был на поле, а выход Жоты вместо Хендерсона не возымел похожего эффекта. Старался Юрген Клопп, изменил схему, но уставший «Ливерпуль» никак не мог взломать оборону Антонио Конте. На один гол красные всё-таки наиграли, а забил его (даже как-то ожидаемо) Луис Диас.

Колумбиец сместился с левого края к центру, пробил из-за пределов штрафной площади, а мяч рикошетом о ногу Бентанкура изменил траекторию, поймав Льориса на противоходе – 1:1. Ничья на «Энфилде» поднимает «Ливерпуль» на первую строчку, но теперь при равенстве очков у «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отличная возможность для чемпионского рывка.