Крауч: Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упущены

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч считает, что чемпионство теперь недосягаемо для клуба.

«Ушли ли шансы «Ливерпуля» на первое место? Я должен сказать, что да. Уровень, которые установили эти два клуба, показывает нам, что они редко проигрывают или играют вничью. Поэтому можете ожидать, что «Сити» продолжит побеждать в каждом матче», – приводит слова Крауча Daily Mail. По его мнению, такого результата в игре с «Тоттенхэмом» (1:1) можно было ожидать. У команды очень хорошая оборона, помимо этого, у них есть три игрока впереди, которые могут доставить неприятности любому клубу.

7 мая «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1), сравнявшись с «Манчестер Сити» по очкам (по 83), но «горожане» имеют матч в запасе.