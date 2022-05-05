Леау интересен «Ливерпулю»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау этим летом может пополнить ряды «Ливерпуля». Согласно Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа намерена включиться в гонку за футболиста, которого ранее связывали с переходом в «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» может купить Леау на замену другому нападающему – Дивоку Оригиги, который летом на правах свободного агента как раз, скорее всего, окажется в «Милане».

Напомним, что Леау является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В этом сезоне португальский нападающий настрелял 10 голов в чемпионате Италии. На счету игрока также 4 результативные передачи в Серии А.