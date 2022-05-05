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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Леау интересен «Ливерпулю»

05 Мая 2022 • 18:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау этим летом может пополнить ряды «Ливерпуля». Согласно Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа намерена включиться в гонку за футболиста, которого ранее связывали с переходом в «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» может купить Леау на замену другому нападающему – Дивоку Оригиги, который летом на правах свободного агента как раз, скорее всего, окажется в «Милане».

Напомним, что Леау является воспитанником лиссабонского «Спортинга». В этом сезоне португальский нападающий настрелял 10 голов в чемпионате Италии. На счету игрока также 4 результативные передачи в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Рафаэл Леау
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