Фирмино в ближайшее время вернётся к тренировкам

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ближайшее время должен возобновить тренировки в общей группе. Согласно Liverpool Echo, бразильский форвард восстановился от травмы, из-за которой был вынужден пропустить длительный срок.

Отмечается, что Фирмино, несмотря на восстановление от травмы, не будет включён в состав на завтрашний домашний поединок чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». Игроку следует набрать оптимальные кондиции перед тем, как полноценно вернуться на поле.

В этом сезоне Фирмино отметился пятью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Англии. Бразилец потерял стабильное место в основе благодаря впечатляющей игре Диогу Жоты.