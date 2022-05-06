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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино в ближайшее время вернётся к тренировкам

06 Мая 2022 • 19:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.43 4.80 6.70
07.05 21:45

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ближайшее время должен возобновить тренировки в общей группе. Согласно Liverpool Echo, бразильский форвард восстановился от травмы, из-за которой был вынужден пропустить длительный срок.

Отмечается, что Фирмино, несмотря на восстановление от травмы, не будет включён в состав на завтрашний домашний поединок чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». Игроку следует набрать оптимальные кондиции перед тем, как полноценно вернуться на поле.

В этом сезоне Фирмино отметился пятью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Англии. Бразилец потерял стабильное место в основе благодаря впечатляющей игре Диогу Жоты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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