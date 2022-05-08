Клопп: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проиграли оставшиеся матчи»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат с «Тоттенхэмом» (1:1), который осложнил борьбу с «Манчестер Сити» за чемпионский титул Английской премьер-лиги.

«У нас теперь на одно очко больше, чем было вчера. Хочу, чтобы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проиграли оставшиеся матчи. Тогда всё останется именно так, как сейчас. Это очень здорово, только такого не будет», – заявил Клопп.

Клопп также отметил, что полностью сосредоточен на предстоящем матче против «Астон Виллы», который состоится 10 мая.

«Ливерпуль» на текущий момент с 83-мя очками занимает первое место в турнирной таблице, у «Манчестер Сити» столько же очков, но команда идёт второй по дополнительным показателям. Правда, у «горожан» имеется одна встреча в запасе – сегодня, 8 мая, «Сити» сыграет с «Ньюкаслом».