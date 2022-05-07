«Ливерпуль» летом предложит Мане новый контракт

«Ливерпуль» ближайшим летом намерен продлить соглашение со своим нападающим Садио Мане. Напомним, что действующий контракт сенегальского форварда истекает по завершению сезона 2022/23.

Согласно Liverpool Echo, руководство мерсисайдцев намерено подождать завершения сезона, чтобы провести переговоры с Мане в обычном режиме. Пока что стороны не могли согласовать финансовые вопросы относительно нового контракта.

Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». С тех пор сенегальский нападающий помог команде выиграть АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.