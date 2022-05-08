Сон – о ничьей с «Ливерпулем»: «Одна из самых сложных игр в моей карьере»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин поделился мыслями о матче против «Ливерпуля» на «Энфилде», завершившемся со счётом 1:1.

Именно Сон вывел свою команду вперёд на 56-й минуте. Луис Диас сравнял счёт на 74-й, установив на табло окончательный результат.

«Ливерпуль» – одна из сильнейших команд мира на данный момент, – рассказывает Сон в послематчевом интервью BT Sport. – Иногда нам приходилось защищаться, и мы хорошо с этим справились. Таким был наш план на игру, но мы могли бы лучше работать с мячом. Нам есть куда расти.

Мы работаем как команда: мы знаем, куда нужно бежать, какой игрок открыт. У нас был отличный план на игру.

Я устал – это одна из сложнейших игр за всю мою карьеру. Попадание в Лигу чемпионов важнее моих голов. Мне не обязательно забивать, если мы выигрываем и без этого. Я хочу играть в Лиге чемпионов», – сказал Сон.