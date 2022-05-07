Сон – самый результативный игрок АПЛ в 2022 году

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин великолепно проводит вторую половину текущего сезона.

С начала 2022 года 29-летний корейский футболист поучаствовал в 17 голах своей команды в Английской премьер-лиге, что является наилучшим показателем среди всех футболистов чемпионата. Кроме того, Сон также лидирует по количеству забитых голов за период (12).

Очередной точный удар Сона вывел «шпор» вперёд в гостевом поединке против «Ливерпуля» на 56-й минуте. Хозяева поля отыгрались спустя 18 минут.

В общей сложности Сон Хынмин отметился уже 20 голами в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии – всего на два мяча меньше, чем у лидирующего в списке бомбардиров Мохамеда Салаха.