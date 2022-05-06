Робертсон: «Мы просто стараемся выигрывать все матчи»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в АПЛ против «Тоттенхэма». Игрок отметил, что в этой игре мерсисайдскому клубу потребуется вся поддержка трибун на «Энфилде».

«Мы просто стараемся выигрывать все наши матчи. Если нам всё же не удастся выиграть титул, то мы будем знать, что сделали всё, что смогли. Завтра нам потребуется вся поддержка трибун на «Энфилде», – заявил Робертсон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что игра между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится в эту субботу в 21:45 по московскому времени.