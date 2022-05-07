Конте — об игре «Тоттенхэма»: «Команда становится лучше во всех аспектах»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал нестабильную игру своих подопечных.

Напомним, в последних трёх матчах «шпоры» уступили «Брайтону» (0:1), сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0), а также одолели «Лестер» (3:1).

Итальянский наставник связал такие результаты с повышенным психологическим давлением, оказываемым на его команду.

«К такому давлению необходимо привыкать. Я думаю, эта команда становится лучше во всех аспектах. Многие говорят, что у «Тоттенхэма» нет менталитета победителя, но, по-моему, вы его обретаете, когда начинаете побеждать», — приводит слова Конте Goal.

После 34 проведённых матчей «шпоры» располагаются на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртого «Арсенала» на два очка. Свой следующий матч подопечные Конте проведут сегодня, 7 мая, в гостях против «Ливерпуля». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.