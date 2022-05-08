Клопп: «Нет претензий к футболистам»

«Ливерпуль» несколько оступился в 36-м туре чемпионата Англии, сыграв вничью с «Тоттенхэмом». Это усложняет ситуацию команды Юргена Клоппа в перспективе борьбы за чемпионат, но немецкий наставник, по крайней мере, доволен игрой коллектива.

- Я доволен выступлением, менталитетом команды, мы играли против сильного соперника. Они забили первыми, мы увеличили давление и смогли сравнять счет, и это было сильно. Конечно, хотелось увидеть чуть другой результат, но я увидел хорошую игру, и это тоже очень хорошо. К игрокам нет претензий, - заявил немецкий наставник «Ливерпуля», слова которого приводит BT Sport.