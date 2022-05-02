Конте выиграл 65 из своих первых 100 матчей в АПЛ – больше только у Моуринью и Гвардиолы

Вчерашняя победа над «Лестером» стала знаменательной для главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Этот матч был для итальянского тренера сотым в чемпионате Англии. Таким образом Конте выиграл 65 из 100 своих первых матчей в АПЛ, что является третьим показателем в истории турнира после Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

Напомним, что с 2016 по 2018 год Антонио Конте возглавлял лондонский «Челси». Во главе «пенсионеров» итальянский специалист сумел в первом же сезоне выиграть чемпионат Англии.

Ранее Конте связывали с тем, что он может покинуть «Тоттенхэм» по окончанию сезона. В приглашении итальянского наставника заинтересован «ПСЖ».