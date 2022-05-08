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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп осудил оборонительную тактику «Тоттенхэма»

08 Мая 2022 • 11:45 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп осудил тактику главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте в матче 36-го тура АПЛ (1:1).

Специалист считает, что игроки мирового класса, которыми обладает лондонская команда, должны создавать на поле гораздо больше моментов. 

«Я не тот человек, которого нужно спрашивать об игре «Тоттенхэма» в защите. Мне такой футбол не нравится. У них 36 % владения мячом, игроки мирового класса блокируют мячи. Я уважаю то, что они делают, но это не мой стиль», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Также наставник мерсисайдской команды сравнил стиль игры «Тоттенхэма» с «Атлетико» Диего Симеоне.

За три матча до конца чемпионата «Ливерпуль» делит первую строчку турнирной таблицы АПЛ с «Манчестер Сити». Однако «горожане» провели на одну игру меньше.    

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Антонио Конте Юрген Клопп
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