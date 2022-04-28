Линекер – о новом контракте Клоппа с «Ливерпулем»: «Не понимаю, что они в нём нашли»

Звезда английского футбола Гарри Линекер с юмором отреагировал на продление контракта Юргена Клоппа с «Ливерпулем».

Напомним, 54-летний немецкий специалист 28 апреля продлил контракт с «красными» до лета 2026 года.

«Не понимаю, что они в нем нашли», — шутливо написал Линекер в социальных сетях.

Клопп пришел в «Ливерпуль» в 2015 году. С тех пор он привёл команду к долгожданному чемпионству в сезоне-2019/20. Помимо этого выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Футбольной лиги и Клубный чемпионат мира.

В настоящий момент «Ливерпуль» борется за чемпионство в английской Премьер-лиге с «Манчестер Сити». После 33 туров у «горожан» в активе 80 очков, у команды Клоппа на одно очко меньше.