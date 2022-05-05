Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Боуэн интересен «Ливерпулю»

05 Мая 2022 • 15:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вошёл в сферу интересов «Ливерпуля». Эту информацию у себя в социальных сетях подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что Боуэн рассматривается мерсисайдским клубом в качестве одного из вариантов для усиления передней линии.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Боуэну со стороны «Манчестер Юнайтед», чей новый главный тренер Эрик тен Хаг якобы уже попросил у руководства начать работу по трансферу англичанина.

В этом сезона Боуэн забил 10 голов и отметился 8 голевыми передачами в 33 поединках чемпионата Англии за «Вест Хэм». 25-летний футболист перебрался к «молотобойцам» зимой 2020 года из «Халл Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Джаррод Боуэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
15:55 · Англия. Премьер-лига
Боуэн интересен «Ливерпулю»
15:54 · Англия. Премьер-лига
30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте
15:52 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет сменить «Челси» на испанский гранд 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Конте вмечатлён игрой Пау Торреса и хочет купить защитника в «Тоттенхэм»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен: «У меня нет причин завидовать Мане»
15:21 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Маунт не собирается покидать «Челси»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет подписать Лингарда
15:05 · Англия. Премьер-лига
Консорциум Боули близок к покупке «Челси»
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потратить 60 миллионов евро на двух игроков «Хоффенхайма»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Мане получит предложение о продлении контракта не ранее конца сезона
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Канте
14:34 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Байи и Джонс сообщили одноклубникам об уходе из «Манчестер Юнайтед»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «Ливерпулю» в финале будет сложнее, чем «Реалу»
Все новости
Рекомендуем