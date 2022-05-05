Боуэн интересен «Ливерпулю»

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн вошёл в сферу интересов «Ливерпуля». Эту информацию у себя в социальных сетях подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что Боуэн рассматривается мерсисайдским клубом в качестве одного из вариантов для усиления передней линии.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Боуэну со стороны «Манчестер Юнайтед», чей новый главный тренер Эрик тен Хаг якобы уже попросил у руководства начать работу по трансферу англичанина.

В этом сезона Боуэн забил 10 голов и отметился 8 голевыми передачами в 33 поединках чемпионата Англии за «Вест Хэм». 25-летний футболист перебрался к «молотобойцам» зимой 2020 года из «Халл Сити».