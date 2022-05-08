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Конте – о ничьей с «Ливерпулем»: «Хороший результат, но мы могли и победить»

08 Мая 2022 • 00:48 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о матче против «Ливерпуля», который завершился ничьей (1:1).

«Мы довольны ничьей и заработанным очком, но в конце у нас был шанс забить второй гол и выиграть игру, – заявил итальянский наставник в интервью BBC. – Играть против «Ливерпуля» всегда непросто – это потрясающая команда, очень энергичная, особенно на «Энфилде» с его поддержкой и фантастической атмосферой. Мы хорошо защищались, но могли лучше распоряжаться мячом, однако противостоять прессингу «Ливерпуля» очень трудно.

Приятно видеть разочарование игроков, потому что они чувствовали, что могли обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде». Это была хорошая игра, но я уверен, что мы можем продолжать прогрессировать», – считает Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Антонио Конте
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окончен Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 1.45 4.90 6.60
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