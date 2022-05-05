Клопп считает «Тоттенхэм» лучшей контратакующей командой в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции поделился мыслями об очном матче с «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура АПЛ.

«Нам нужно побеждать, а «шпоры» сейчас — лучшая контратакующая команда в мире. Их соперники теряют мяч, Сон Хын Мин и Гарри Кейн уже стремятся к воротам. «Тоттенхэм» владение мячом вообще не интересует», приводит слова Клоппа Kicker.

Очный матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 7 мая на «Энфилде». «Красные» продолжают борьбу за чемпионство АПЛ. Команда Клоппа после 34 матчей набрала 82 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

«Тоттенхэм», в свою очередь, борется за попадание в Лигу чемпионов, «шпоры» сыграли тоже 34 матча, в которых набрали 61 очко. На данный момент команда Антонио Конте занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 61 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего лишь два очка.