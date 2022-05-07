Стал известен состав «Ливерпуля» на матч с «Тоттенхэмом»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома «Тоттенхэм» Антонио Конте. Хозяева поля объявили свой состав на один из важнейших матчей финала сезона - они ведут борьбу за чемпионский титул с «Манчестер Сити». Юрген Клопп выставил следующий стартовый состав для своей команды.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тьяго, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Гомес, Джонс, Жота, Цимикас, Ориги, Матип.

Следить за событиями этого поединка напрямую можно в нашей онлайн-трансляции.