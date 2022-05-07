​Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» онлайн

В главном матче 36-го тура Английской премьер-лиги в субботу вечером будут сражаться «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Поединок на поле «Энфилда» стартует в 21:45 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Субботняя битва между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» обещает получиться очень жаркой. Команде Юргена Клоппа нельзя терять очки, ведь она рассчитывает обойти «Манчестер Сити» и стать чемпионом Англии. Команда Антонио Конте, в свою очередь, сражается за место в Лиге чемпионов, так что ей тоже нужно играть на победу.