Салах проводит 250-й матч за «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг юбилейной отметки по количеству сыгранных поединков за команду.

Сегодняшний матч против лондонского «Тоттенхэма» – 250-й по счёту для египетского футболиста в составе «Ливерпуля» во всех турнирах. В активе форварда 155 забитых мячей и более 60 результативных передач.

Салах перебрался в «Ливерпуль» в июле 2017 года из итальянской «Ромы» за 42 млн евро. В октябре 2020 года он стал 17-м в истории клуба игроком, достигшим отметки в 100 забитых мячей за «красных».

Именно Мохамед Салах в настоящий момент возглавляет бомбардирскую гонку Английской премьер-лиги с 22 голами.