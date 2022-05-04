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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» может обзавестись самым богатым спонсорским контрактом

04 Мая 2022 • 23:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

«Ливерпуль» стал первым финалистом текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в драматичном матче подопечные Юргена Клоппа переиграли «Вильярреал». Теперь у «Ливерпуля» может появиться и самый мощный спонсорский контракт в истории футбола.

Сейчас «Ливерпуль» зарабатывает примерно 47 миллионов евро ежегодно на соглашении с британским банком Standard Chatered, и это далеко не самая высокая цифра - к примеру, Fly Emirates платит «Реалу» 70 миллионов евро. и даже «Барселона» с новым соглашением с компанией Spotify будет получать больше - около 57 миллионов евро ежегодно.

Но новое соглашение «Ливерпуля» с банкирами может принести клубу до 90 миллионов евро ежегодно, сообщает tuttomercatoweb.com.

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Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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