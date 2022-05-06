Клопп о матче с «Тоттенхэмом»: «Возможно, это будет самый большой вызов для нашей атаки за долгое время»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал своё мнение об игре лондонского «Тоттенхэма», который борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Немец отметил, что подопечные Антонио Конте являются очень качественной командой.

«Они очень качественная команда. Харри Кейн является невероятным игроком. Он идеально подходит под их идеи. У них отличное взаимопонимание на поле. Возможно, это будет самый большой вызов для нашей атаки за долгое время», – сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» в чемпионате Англии на одно очко в турнирной таблице. «Горожане» в этом туре сыграют дома с «Ньюкаслом».