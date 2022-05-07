Фирмино может быть включён в состав «Ливерпуля» на матч с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может вернуться на поле уже в сегодняшнем матче своей команды против лондонского «Тоттенхэма». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп оценит состояние футболиста перед игрой, после чего примет решение о его участии.

Напомним, что Фирмино пропустил длительный срок из-за травмы, которую получил в начале весны. Вчера стало известно, что бразильский форвард возобновил тренировки в общей группе.

Фирмино перебрался в «Ливерпуль» летом 2015 года из немецкого «Хоффенхайма» за 40 миллионов евро. Перед травмой бразилец потерял стабильное место в основном составе.