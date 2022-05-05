Регилон не сыграет с «Ливерпулем»

Левый защитник лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилон пропустит ближайший матч своей команды в чемпионате Англии на выезде против «Ливерпуля». Об этом на своей пресс-конференции сообщил главный тренер «шпор» Антонио Конте.

«Регилон недоступен на матч против «Ливерпуля». До конца сезона осталось две недели. Честно говоря, я не знаю, сможет ли Серхио сыграть за нас снова в этой кампании», – сказал Конте на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что «Тоттенхэм» сейчас ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов, отставая от «Арсенала» на два очка в таблице. Что касается «Ливерпуля», команда Юргена Клоппа ведёт борьбу за чемпионство.