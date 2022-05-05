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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» просматривает двух игроков «Вильярреала»

05 Мая 2022 • 20:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

Представители «Тоттенхэма» следят за успехами Пау Торреса и Арно Данджума, выступающих за «Вильярреал».

Испанский клуб добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Ливерпуля». Согласно информации 90min, на матчах присутствовали официальные лица лондонского «Тоттенхэма», изучающие способности центрального защитника Пау Торреса и вингера Арно Данджума.

Контракт 25-летнего Данджума с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года. Он уже знаком с английским футболом, так как ранее выступал за «Борнмут».

25-летний Пау Торрес связан с клубом двухлетним соглашением.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Арно Данджума Пау Торрес
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ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
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