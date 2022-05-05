Конте: «Список моих трансферных желаний будет очень большим»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте на своей пресс-конференции рассказал, что летом ряды его команды могут пополнить сразу несколько футболистов. Итальянец отметил, что он собирается показать президенту «шпор» Даниэлю Левит очень большой список трансферных целей.

«Думаю, сейчас не время показывать Лева список моих трансферных желаний. Дело в том, что он будет очень, очень и очень большим», – сказал Конте на своей пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем».

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» связывали с приобретением нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, который может быть продан из-за финансовых проблем клуба.