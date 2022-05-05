Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Список моих трансферных желаний будет очень большим»

05 Мая 2022 • 19:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.45 4.80 6.70
07.05 21:45

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте на своей пресс-конференции рассказал, что летом ряды его команды могут пополнить сразу несколько футболистов. Итальянец отметил, что он собирается показать президенту «шпор» Даниэлю Левит очень большой список трансферных целей.

«Думаю, сейчас не время показывать Лева список моих трансферных желаний. Дело в том, что он будет очень, очень и очень большим», – сказал Конте на своей пресс-конференции перед игрой с «Ливерпулем».

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» связывали с приобретением нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, который может быть продан из-за финансовых проблем клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
20:02 · Англия. Премьер-лига
Олисе летом будет стоить 40 миллионов евро
19:48 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Список моих трансферных желаний будет очень большим»
19:11 · Англия. Премьер-лига
Минамино летом может покинуть «Ливерпуль»
19:00 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «В футболе нельзя быть геем, люди сойдут с ума»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Леау интересен «Ливерпулю»
18:24 · Англия. Премьер-лига
Роналду и де Брёйне поборются за приз лучшему игроку месяца в АПЛ
18:13 · Англия. Премьер-лига
Регилон не сыграет с «Ливерпулем»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Алонсо летом хочет покинуть «Челси»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Кавани может стать одноклубником Кокорина 1
16:54 · Англия. Премьер-лига
Джака об Эдегоре: «Он будущее «Арсенала»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Зеедорф: «Как и «ПСЖ», «Манчестер Сити» не хватает менталитета»
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» выкупил у «Манчестер Сити» Педро Порро
15:55 · Англия. Премьер-лига
Боуэн интересен «Ливерпулю»
15:54 · Англия. Премьер-лига
30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте
15:52 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой»
Все новости
Рекомендуем