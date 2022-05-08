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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» прервал победную серию «Ливерпуля» в АПЛ на «Энфилде»

08 Мая 2022 • 00:32 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Тоттенхэм
окончен

Сегодня «Ливерпулю» впервые за долгое время не удалось победить на своём поле в матче чемпионата Англии.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершилась вничью – 1:1. Оба мяча были забиты после перерыва. Для команды Клоппа эта осечка стала первой на «Энфилде» с октября 2021 года.

Последним, кому удалось не проиграть «Ливерпулю» в гостях в рамках АПЛ, был «Брайтон», добывший ничью 2:2. После этого «красные» одержали 12 побед подряд на своём поле, пока не споткнулись о «Тоттенхэм» Антонио Конте.

Не сумев победить, «Ливерпуль», вероятно, позволит «Манчестер Сити» уйти в отрыв за три тура до финиша: в случае победы над «Ньюкаслом» преимущество «горожан» в чемпионской гонке составит три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль
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окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.85 3.35 2.50
окончен Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 1.45 4.90 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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Сегодня, 08 Мая
00:48 · Англия. Премьер-лига
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