«Тоттенхэм» прервал победную серию «Ливерпуля» в АПЛ на «Энфилде»

Сегодня «Ливерпулю» впервые за долгое время не удалось победить на своём поле в матче чемпионата Англии.

Встреча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершилась вничью – 1:1. Оба мяча были забиты после перерыва. Для команды Клоппа эта осечка стала первой на «Энфилде» с октября 2021 года.

Последним, кому удалось не проиграть «Ливерпулю» в гостях в рамках АПЛ, был «Брайтон», добывший ничью 2:2. После этого «красные» одержали 12 побед подряд на своём поле, пока не споткнулись о «Тоттенхэм» Антонио Конте.

Не сумев победить, «Ливерпуль», вероятно, позволит «Манчестер Сити» уйти в отрыв за три тура до финиша: в случае победы над «Ньюкаслом» преимущество «горожан» в чемпионской гонке составит три очка.