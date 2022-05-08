Ван Дейк: «Надо отдать должное сопернику»

«Ливерпуль» несколько оступился в 36-м туре чемпионата Англии, сыграв вничью с «Тоттенхэмом». Это усложняет ситуацию команды Юргена Клоппа в перспективе борьбы за чемпионат, но Виргил ван Дейк, голландский защитник «Ливерпуля», верит в то, что его команда еще сможет отыграться.

- Конечно, обидно терять очки, но у нас есть еще матчи, чтобы отыграться. Мы должны собраться и сфокусироваться на следующем матче. Соперник также создавал хорошие моменты, надо отдать ему должное. Мы пропустили, но потом сравняли, пытались забить победный, но сегодня не получилось, - заявил защитник «Ливерпуля», слова которого приводит BT Sport.