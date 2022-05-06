Эриксен может остаться в «Брентфорде», несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Лестера»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может остаться в клубе на следующий сезон. Контракт футболиста с «пчёлами» истекает по окончанию нынешней кампании, но стороны были бы не против продлить соглашение.

Согласно The Telegraph, сам Эриксен больше склоняется к тому, чтобы остаться в «Брентфорде», нежели переходить в лондонский «Тоттенхэм» или «Лестер», которые проявляют предметный интерес к футболисту.

Напомним, что Эриксен перебрался в «Брентфорд» зимой 2022 года на правах свободного агента после длительной паузы из-за проблем с сердцем. Датчанин считает, что стиль игры команды идеально ему подходит, поэтому хочет остаться в клубе на следующий сезон.