Салах может покинуть «Ливерпуль» летом нынешнего года

«Ливерпуль» до сих пор не договорился с нападающим команды Мохамедом Салахом о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

Действующий контракт 29-летнего египтянина с мерсисайдским клубом истекает летом 2023 года. Если сторонам так и не удастся прийти к соглашению, то «Ливерпуль» попытается продать своего лидера нынешним летом, чтобы не потерять футболиста бесплатно в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной Египта в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В текущем сезоне вингер провёл в составе мерсисайдской команды 45 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 14 результативных передач.