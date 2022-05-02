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Салах может покинуть «Ливерпуль» летом нынешнего года

02 Мая 2022 • 10:09 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1.40 5.00 7.20
07.05 21:45

«Ливерпуль» до сих пор не договорился с нападающим команды Мохамедом Салахом о продлении контракта, сообщает The Telegraph.

Действующий контракт 29-летнего египтянина с мерсисайдским клубом истекает летом 2023 года. Если сторонам так и не удастся прийти к соглашению, то «Ливерпуль» попытается продать своего лидера нынешним летом, чтобы не потерять футболиста бесплатно в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего сборной Египта в 100 миллионов евро.  

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».  

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В текущем сезоне вингер провёл в составе мерсисайдской команды 45 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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