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Гагнидзе: «Я жду своего шанса и надеюсь, что смогу им воспользоваться»

02 Октября 2023 • 14:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о своём игровом времени в московской команде.

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за «бело-голубых» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

«Когда ты молодой футболист, тебе нужно играть как можно больше. Я жду своего шанса и надеюсь, что смогу им воспользоваться. Все мы хотим забивать голы и отдавать результативные передачи, но самое важное — победа», — цитирует Гагнидзе «Матч ТВ».

Также молодой футболист подчеркнул, что «бело-голубые» намерены выиграть и чемпионат, и Кубок России.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 4 октября против «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 16:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лука Гагнидзе
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