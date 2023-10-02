Гагнидзе: «Я жду своего шанса и надеюсь, что смогу им воспользоваться»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о своём игровом времени в московской команде.

В текущем сезоне 20-летний футболист провёл за «бело-голубых» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

«Когда ты молодой футболист, тебе нужно играть как можно больше. Я жду своего шанса и надеюсь, что смогу им воспользоваться. Все мы хотим забивать голы и отдавать результативные передачи, но самое важное — победа», — цитирует Гагнидзе «Матч ТВ».

Также молодой футболист подчеркнул, что «бело-голубые» намерены выиграть и чемпионат, и Кубок России.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 4 октября против «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 16:45 по московскому времени.