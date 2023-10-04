Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тихонов: Второй гол «Динамо» забило «Спартаку» из офсайда

04 Октября 2023 • 19:11 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о втором голе «Динамо» в матче с «красно-белыми».

Напомним, «бело-голубые» разгромили команду Гильермо Абаскаля в пятом туре Кубка России со счетом 3:0. В конце первого тайма хавбек «Динамо» Даниил Фомин забил второй мяч своей команды. Предположительно, мяч был забит из офсайда, но VAR не стал отменять гол.

«Динамо» просто больше создает. Но при первом голе был рикошет. Повезло! А в моменте со вторым мячом, если бы был VAR, то судьи зафиксировали бы офсайд», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В следующем матче «Спартак» встретится с дерби с ЦСКА. Игра 11-го тура Российской премьер-лиги состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по мск.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Окончен после пенальти
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
4.30 3.80 1.87
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
2
2.39 3.60 3.00
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
3
0
2.11 3.95 3.30
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
3
0
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
19:20 · Кубок России
Гладилин объяснил, почему «Спартак» крупно проиграл «Динамо»
19:11 · Кубок России
Тихонов: Второй гол «Динамо» забило «Спартаку» из офсайда
19:00 · Кубок России
​Губерниев: «Гоните Абаскаля в шею!» 1
18:58 · Кубок России
Ивлев: «Факел» был уверен, что одолеет в серии пенальти ЦСКА
18:42 · Кубок России
«Краснодар» удвоил счёт в матче с «Пари НН»
18:19 · Кубок России
Точилин: «К сожалению, этот пенальти как-то повлиял на настроение»
18:11 · Кубок России
Деограсия: «Игра была примерно равная, и в итоге всё решили мелочи»
18:06 · Кубок России
Ташуев: «Немного обидно, что три очка не взяли»
17:56 · Кубок России
Ахметов открыл счёт в матче «Краснодар» - «Пари НН»
17:52 · Кубок России
Федотов: «Молодые ребята после 60-й минуты начали сдавать» 1
17:34 · Кубок России
«Динамо» забило «Спартаку» два гола подряд
17:22 · Кубок России
​4 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России
17:20 · Кубок России
Юран: «Ни в коем случае мы не приехали сюда обозначиться и уехать»
17:12 · Кубок России
Ивич - об отсутствии Сперцяна: «Если футболист не готов на 100%, то мы не хотим рисковать»
17:02 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче с «Сочи» 1
Все новости