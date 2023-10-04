Тихонов: Второй гол «Динамо» забило «Спартаку» из офсайда

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о втором голе «Динамо» в матче с «красно-белыми».

Напомним, «бело-голубые» разгромили команду Гильермо Абаскаля в пятом туре Кубка России со счетом 3:0. В конце первого тайма хавбек «Динамо» Даниил Фомин забил второй мяч своей команды. Предположительно, мяч был забит из офсайда, но VAR не стал отменять гол.

«Динамо» просто больше создает. Но при первом голе был рикошет. Повезло! А в моменте со вторым мячом, если бы был VAR, то судьи зафиксировали бы офсайд», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В следующем матче «Спартак» встретится с дерби с ЦСКА. Игра 11-го тура Российской премьер-лиги состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по мск.