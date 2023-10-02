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Кубок России

Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»

02 Октября 2023 • 13:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи пятого тура группового этапа Кубка России. Главным поединком этого тура будет дерби Москвы между «Динамо» и «Спартаком». На этой игре в поле будет работать бригада Владимира Москалёва. В случае необходимости главному рефери подсказки будет делать Сергей Карасёв (ВАР), которому поможет Николай Богач (АВАР).

Кубковый матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Владимир Москалёв
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