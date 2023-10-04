Абаскаль: «Что было раньше, должно быть забыто, психологически мы это преодолел»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Несколько дней назад «Спартак» разгромно проиграл в Самаре. Удалось ли за несколько дней восстановиться физически и, в первую очередь, психологически?

- Это вчерашний день, как вы правильно заметили. Футбол живет днем сегодняшним. Что было раньше, должно быть забыто, психологически мы это преодолели, а физически тоже мы прибавили.

- Сегодня в заявке «Спартака» нет Александра Соболева, даже в запасе. Почему?

- Это очень важно, потому что уже турнирные задачи решены, и у нас есть два молодых футболиста, это Павел Мелёшин и Артём Быковский, которые тренируются с нами. Быковский уже более месяца с нами работает с командой. Это момент, чтобы дать шанс молодым, это очень важно, мы делали это и в прошлом сезоне. Для академии и футболистов, которых растит «Спартак», это очень важно.