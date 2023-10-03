Фомин поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Фомин отметил, что не следит за ситуацией, которая сейчас происходит у «красно-белых», но дал понять, что ему хочется добиться победы после двух поражений в этом сезоне.

«В первую очередь надо отталкиваться от своей ситуации в команде. Игра у нас хорошая. Чуть‑чуть не хватало баланса, надо это всё поправить, и будет хорошо», - приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится завтра, 4 октября. Начало - в 16:45 по московскому времени.