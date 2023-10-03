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Кубок России

Фомин поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

03 Октября 2023 • 10:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
04.10 16:45

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Фомин отметил, что не следит за ситуацией, которая сейчас происходит у «красно-белых», но дал понять, что ему хочется добиться победы после двух поражений в этом сезоне.

«В первую очередь надо отталкиваться от своей ситуации в команде. Игра у нас хорошая. Чуть‑чуть не хватало баланса, надо это всё поправить, и будет хорошо», - приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится завтра, 4 октября. Начало - в 16:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Даниил Фомин
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