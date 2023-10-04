Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»

Полузащитник «Динамо» Бителло, ранее выступавший за «Гремио», поделился впечатлениями от игры вместе со знаменитым уругвайским нападающим Луисом Суаресом.

Напомним, 36-летний Суарес защищает цвета бразильского клуба с января текущего года. Ранее он выступал за такие команды, как мадридский «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль» и «Аякс».

Бителло признался, что постоянно наблюдал за звёздным нападающим и старался перенимать его опыт.

«Это выдающийся и очень умный футболист, который старается каждый день становиться лучше, побеждать в каждом моменте даже на тренировках и всегда стремится вперёд. Я очень рад, что смог с ним поиграть за одну команду», — цитирует Бителло пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне 23-летний Бителло провёл за «бело-голубых» четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.