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Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»

04 Октября 2023 • 14:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 57 мин.

Полузащитник «Динамо» Бителло, ранее выступавший за «Гремио», поделился впечатлениями от игры вместе со знаменитым уругвайским нападающим Луисом Суаресом.

Напомним, 36-летний Суарес защищает цвета бразильского клуба с января текущего года. Ранее он выступал за такие команды, как мадридский «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль» и «Аякс».

Бителло признался, что постоянно наблюдал за звёздным нападающим и старался перенимать его опыт.

«Это выдающийся и очень умный футболист, который старается каждый день становиться лучше, побеждать в каждом моменте даже на тренировках и всегда стремится вперёд. Я очень рад, что смог с ним поиграть за одну команду», — цитирует Бителло пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне 23-летний Бителло провёл за «бело-голубых» четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Динамо Москва Луис Суарес Бителло
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