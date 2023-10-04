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Кубок России

​Губерниев: «Гоните Абаскаля в шею!»

04 Октября 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на крупное поражение «Спартака» в Кубке России. В среду вечером «красно-белые» уступили «Динамо» с результатом 0:3.

Стоит сказать, что это поражение стало для «Спартака» вторым крупным за четыре дня – в воскресенье команда Абаскаля со счётом 0:4 уступила «Крыльям Советов» в Кубке России.

«Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше! Ибо дальше будет хуже! И зовите Царя! Он сможет!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Царь – прозвище Александра Мостового. Ранее Губерниев уже предлагал «Спартаку» назначить Мостового, который собирается начать карьеру тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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TEREX
04 Октября 2023 в 19:12
и энтат туды жэ..)) ни ф коим случии..абаскалья тута ни причЁм..)) иму дали такой матириал с каторым тока ф фэнээл бароца за выжывания..))
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