​Губерниев: «Гоните Абаскаля в шею!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на крупное поражение «Спартака» в Кубке России. В среду вечером «красно-белые» уступили «Динамо» с результатом 0:3.

Стоит сказать, что это поражение стало для «Спартака» вторым крупным за четыре дня – в воскресенье команда Абаскаля со счётом 0:4 уступила «Крыльям Советов» в Кубке России.

«Спартак»! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше! Ибо дальше будет хуже! И зовите Царя! Он сможет!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Царь – прозвище Александра Мостового. Ранее Губерниев уже предлагал «Спартаку» назначить Мостового, который собирается начать карьеру тренера.