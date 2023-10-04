Бителло: «Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о своих целях в московском клубе.

По словам 23-летнего бразильца, он хочет выигрывать трофеи. А для «Динамо», как считает Бителло, такие цели вполне достижимы.

«Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи. Моя цель — показывать хороший футбол, забивать голы, отдавать передачи, чтобы помочь команде достичь этого. Я считаю, что у нас очень сильная команда», — приводит слова Бителло пресс-служба «Динамо».

После 10 туров РПЛ «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 4 октября, когда в кубковом матче встретится со «Спартаком». Начало — в 16:45 по московскому времени.